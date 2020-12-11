Ледяной дождь сделал опасными улицы Киева для автомобилей, пешеходов и даже собак. Самым безопасным способом передвижения по гололеду оказались коньки, что доказал сотрудник германского посольства. Почти двести населенных пунктов севера Украины остались обесточенными из-за обрыва обледеневших проводов.