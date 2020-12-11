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Россия

Эксперты пытаются раскрыть тайну гибели каспийских тюленей

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 Ирина Александрова
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Погибшие тюлени
Погибшие тюлени   -   Авторское право  AFP
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В Дагестане устанавливают причину гибели каспийский тюленей. С шестого по десятое декабря на побережье Каспийского моря были обнаружены 272 мертвых животных. Понять что произошло пытаются эксперты Западно-Каспийского отдела Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, а также группа ученых РАН, прибывшая в Дагестан из Москвы.

Инспекторы исследовали берег от Махачкалы до Сулака и от Махачкалы до Самура, считали тюленей поштучно. Не исключено, что могут быть еще обнаружены тела мертвых животных.

Возможной причиной гибели животных назвали инфекционные заболевания вирусного или бактериального происхождения на фоне неблагоприятных гидрометеорологических условий - до момента гибели тюленей в этом районе в течение 15 дней наблюдалась штормовая погода).

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В этом году году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.

Видеомонтаж • Ирина Александрова