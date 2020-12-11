Взрыв у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии

Шесть человек получили ранения в результате взрыва у здания местного управления ФСБ в селе Учкекен в Карачаево-Черкесии. Пострадали пять сотрудников ФСБ и один прохожий. Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что самоподрыв совершил боевик, пытаясь прорваться на территорию проведения оперативных мероприятий. За несколько часов на этом месте сработало небольшое взрывное устройство.

Место происшествия оцеплено. Подробности произошедшего выясняются. По данным источника агентства "Интрефакс", перед взрывом злоумышленник подорвал себя с криками "Аллах Акбар".

В конце ноября Федеральной службой безопасности РФ была пресечена деятельность межрегиональной ячейки террористической группировки ИГИЛ, участники которой намеревались совершить нападения в московском регионе.