В Объединенных Арабских Эмиратах празднуют Хануку

Еврейская община впервые отмечает Хануку в Объединенных Арабских Эмиратах, после налаживания отношений с Израилем. В этом дубайском отеле теперь находится и синагога, и кошерный ресторан. Поворотным моментом стало подписание при посредничестве США Авраамовых соглашений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном.

"Это очень волнующе отмечать Хануку в Объединенных Арабских Эмиратах. Очень! Мечта сбылась И это чудо, это - Ханука, праздник, когда мы зажигаем свечи. Это чудо, это случилось".

Ханукальные свечи горят в Нью-Йорке и столице США Вашингтоне. Главный обычай - ежевечернее зажигание свечей. Обряд совершается в память о чуде при освящении Второго храма в Иерусалиме, произошедшем после того, как Иуда Маккавей одержал верх над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для храмового светильника, по преданию, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого масла". Его должно было хватить на сутки, но огонь горел восемь дней. Столько и понадобилось на приготовление новой порции масла.

В Берлине ханукальный светильник высотой в 10 метров соорудили у Бранденбургских ворот. Праздник длится восемь дней и символизирует победу добра над злом и света над тьмой.