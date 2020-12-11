Зимний смог и пандемия коронавируса: жителям Софии тяжело дышать

Жители болгарской столицы сталкиваются с повышенным риском для своего здоровья. София входит в число европейских городов с самым грязным воздухом. По данным министерства окружающей среды, худшие показатели были зарегистрированы в ноябре, когда концентрация взвешенных частиц PM10 в атмосфере в четыре раза превышала уровень, рекомендованный для стран Европы Всемирной организацией здравоохранения.

Взвешенные частицы сами по себе и в комбинации с другими загрязнителями представляют серьезную угрозу для здоровья человека. Они способны проникать глубоко в легкие и оседать там. В контексте нынешней эпидемической ситуации пульмонологи предупреждают: загрязнение воздуха не только подрывает реакцию иммунной системы на коронавирус и усугубляют болезнь, но и способствует распространению вируса.

На прошлой неделе Еврокомиссия обратилась в Европейский суд с иском против Болгарии в связи с нарушением ограничений на загрязнение мелкодисперсными частицами в период с 2015 по 2019.