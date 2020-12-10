Когда разбиваются мечты: прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

Когда разбиваются мечты: прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытанияхКомментарии
Starship, многоразовый космический корабль компании SpaceX Маска, взорвался во время испытаний. Аппарат разрушился при приземлении, коснувшись посадочной площадки.
Стоит отметить, что Starship достиг плановой высоты в 12 с половиной кимлометров.
Корабль должен был взлететь на день раньше, но в тот момент за две секунды до обозначенного времени автоматика Starship старт отменила из-за проблем, связанных с двигателем Raptor.
Starship SN8 построен из нержавеющей стали и относится к классу сверхтяжелых космических ракет.