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США

Когда разбиваются мечты: прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

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 Елена Караева
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Корабль Starship компании SpaceX хорошо взлетел, но плохо приземлился
Корабль Starship компании SpaceX хорошо взлетел, но плохо приземлился   -   Авторское право  John Raoux/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Starship, многоразовый космический корабль компании SpaceX Маска, взорвался во время испытаний. Аппарат разрушился при приземлении, коснувшись посадочной площадки.

Стоит отметить, что Starship достиг плановой высоты в 12 с половиной кимлометров.

Корабль должен был взлететь на день раньше, но в тот момент за две секунды до обозначенного времени автоматика Starship старт отменила из-за проблем, связанных с двигателем Raptor.

Starship SN8 построен из нержавеющей стали и относится к классу сверхтяжелых космических ракет.