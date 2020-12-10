Нидерланды высылают двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже

Служба безопасности Нидерландов AIVD заявляет об успешной операции по разоблачению шпионской сети с участием офицеров российской Службы внешней разведки. В сообщении ведомства сказано, что сотрудники посольства в Гааге занимались сбором данных об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях.

Один из предполагаемых офицеров СВР создал сеть информаторов, которые имеют отношение к голландским высокотехнологичным компаниям. Некоторым из них платили за полученные сведения. Второй помогал в сборе информации, которая, как отмечают спецслужбы, может быть применена в военных целях.

По итогам операции Службы безопасности двое сотрудников посольства в Гааге объявлены персонами нон-грата и должны будут в ближайшее время покинуть страну.

Посольство России в Гааге в интервью «Интерфаксу» подтвердило получение ноты о высылке двух дипломатов. При этом в диппредставительстве настаивают, что «каких-либо доказательств их противоправных действий на территории королевства предъявлено не было». Российская сторона грозит ответными мерами.