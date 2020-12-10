Тракторы в Кишинёве: фермеры возмущены налоговой реформой

150 молдавских фермеров на тракторах устроили акцию протеста в центре Кишинёва, выражая своё недовольство налоговой реформой. Они возмущены, в частности, повышением ставки НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12% и мизерной компенсацией потерь из-за засухи в этом году. Припарковав свои машины у здания правительства, фермеры требовали отмены реформы и адекватной государственной помощи.

Вадим Чиобану, фермер: "Мы переживаем глубокий кризис, а власти нас игнорируют. У нас сложилась такая ситуация, что мы не просто не можем вывести трактор в поле, нам и жить стало не на что. Нас душат банки, душат поставщики семян, удобрений, солярки. Все нас душат. Мы оказались в ситуации, когда нам ничего не остаётся как выйти на улицу и протестовать".

Многие фермеры прибыли в Кишинёв ещё в прошлое воскресение, и разбили лагерь в окрестностях города, ожидая возможности въехать в центр на тракторах. Они говорят, что ту же ставку НДС -12% установили и для импортёров, снизив её с 20%, что делает положение отечественных сельхозпроизводителей ещё более уязвимым. В этом году молдавские фермеры были вынуждены взять огромные кредиты, чтобы компенсировать потери урожая. Они требуют, чтобы власти компенсировали им хотя бы половину понесённого ущерба.