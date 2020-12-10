Взрыв в Бейруте: министров обвинили в халатности

Прокуратура Ливана выдвинула обвинения в адрес высокопоставленных политиков в связи со взрывом в бейрутском порту. В понедельник будут вызваны на допрос исполняющий обязанности премьер-министра Хасан Диаб, а также трое бывших министров: транспорта, финансов и общественных работ. Они занимали свои должности в начале августа, когда произошла трагедия.

Их обвиняют в преступной халатности, которая привела к человеческим жертвам. В заявлении прокуратуры отмечается, что эти четверо не предприняли никаких мер по вывозу из портового склада удобрений, хотя к ним неоднократно поступали доклады об опасности этого груза. Мощность взрыва слежавшихся удобрений составила около 1500 тонн в тротиловом эквиваленте.

Премьер Диаб уже выразил удивление действиями следователей, заявив, что его совесть чиста.