COVID-19: в Италии психологи спешат на помощь

Тридцатилетняя женщина, с которой по скайпу беседует врач, оказалась в сложной жизненной ситуации: она не только сама заразилась коронавирусом, от нее инфекцию "подцепила" ее мама.

Последующая самоизоляция в связи с этими событиями ее психологического состояния, разумеется, не улучшила, так что она обратилась за помощью: "Я очень тревожилась тогда за всех родственников, меня одолевало чувство вины перед ними, я думала, что я несу отвественность за их заражение".

Сейчас ситуация улучшилась. В том числе благодаря советам, которые пациентка получила от доктора Габриеллы Бусиелло: "У меня были панические атаки, я думала, что если я выйду из комнаты, то на меня обрушится весь мир. А еще я не могла обнять своих близких. А еще безработица. Словом, было от чего прийти в отчаяние".

Работающие в центре психологической помощи специалисты говорят, что в период обеих волн пандемии наиболее уязвимыми оказались молодые люди.

Именно у них наблюдались чаще всего связанные с COVID-19 проблемы со сном, именно их чаще всего одолевала тревога, и именно у них на поверхность выступили разнообразные расстройства пищевого поведения.

Комментарий врача Габриеллы Бусиелло: "Мы полагаем, что у юных бессоница может быть вызвана излишним времяпрепровождением перед монитором. Ведь их перевели на дистанционное обучение, когда пребывание в классе заменил компьютер. Кроме того, они хотели общаться с друзьями, а это в условиях изоляции тоже - гаджеты. И если раньше они соблюдали режим и ели в определенное время, то находясь дома, они могли подойти к холодильнику в любой момент".

Муниципалитет Сомма-Везувии, небольшого городка в регионе Кампания решил поддержать своих жительниц и жителей, организовав для них центр, где люди, которым трудно, могут рассчитвать на получение доверительной поддержки.

Рассказывает Йоланда Мараццо, директор социальных служб Сомма-Везувии: "Мы сразу же предоставляем пришедшим за помощью людям возможность получить консультацию. Она бесплатна. Можно заранее договориться о времени приема, а можно просто заглянуть, спросив, есть ли свободная минутка у специалистов, мы не отказываем никому. В самом крайнем случае мы предлагаем прийти на следующий день, если все наши сотрудники заняты".

Из Сомма-Везувии передает журналистка Euronews Джорджия Орланди: "Психологи, с которыми мы имели возможность побеседовать здесь, в Сомма-Везувии, сказали нам, что продолжат работать и когда пандемия закончится, поскольку люди будут нуждаться в их помощи еще долго. Специалисты не оставят своих подопечных с их страхами и фобиями наедине".