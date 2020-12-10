Глинтвейн "по-карантинному": в розлив или на вынос?

Рождественские ярмарки и глинтвейн — в Германии это столь же любимая традиция, как и почти по всей Европе. Но в этом году она оказалась под угрозой. Виноделы и продавцы борются за выживание. До последнего момента они надеялись, что праздники помогут компенсировать провальный год.

Майк Дёрршук, винодел:

"Рождество для нас это время самой большой выручки за весь год. В этом году пока не всё посчитано, но уже понятно, что мы получим в лучшем случае процентов 20 от обычного, не больше".

Производителям приходится действовать не в розлив, так на вынос: в набор, который называется "Рождественская ярмарка на дому", входят 12 бутылок, пара праздничных кружек и пакетик орешков. Это для тех, кто отмечает в изоляции.

Для тех же, кто не готов отступить от древней традиции, в городах появляются "винные маршруты": в уличных павильонах наливают, но выпить можно не ближе 50 метров от палатки. Поэтому распивают по пути от одного киоска до другого, соблюдая таким образом и социальную дистанцию — примерно до третьей кружки.

Кэти Брэди, Euronews:

"Виноделы не единственные, кто бьётся за сохранение духа рождественских ярмарок. В крупных городах 'глинтвейн с собой' уже стал брендом сезона. Эту берлинскую улицу теперь называют 'Глинтвейновой'. Но тренд быстро стал предметом политических дебатов на высшем уровне".

Ярмарочный вопрос обсуждают в Бундестаге, с участием канцлера Ангелы Меркель. Власти предупреждают, что дело не в том, в розлив или на вынос, а в том, чтобы не допускать скопления людей:

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Как бы грустно нам ни было, сколько бы любви мы не вложили в это, но когда открываются киоски с глинтвейном и ларьки с вафлями, это противоречит соглашению, по которому продуктами можно торговать только на вынос, чтобы съесть их уже дома. Мне жаль, мне искренне жаль, но если нам придётся платить за это цену в 590 умерших в день — то это неприемлемо".

Многие города уже запретили продавать алкоголь в розлив и устанавливать временные ларьки и киоски. Сама Ангела Меркель предложила сурово ужесточить карантин на время праздников — во избежание: в канун Рождества вовсе закрыть магазины, а школьные каникулы начать уже через неделю.