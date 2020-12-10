Французская таможня в ожидании «брексита»

На французском берегу Ла-Манша скопились сотни грузовиков, водители которых часами дожидаются погрузки на паром или грузовой поезд, пересекающий пролив по Евротоннелю. Транспортная система, соединяющая Францию с Великобританией, очевидно, не справляется с таким количеством грузового транспорта.

Генеральный секретарь Национальной федерации дорожного транспорта Себастьян Ривера объясняет беспрецедентное количество грузовиков ажиотажным спросом по ту сторону пролива:

«Британцы сейчас заполняют свои склады в ожидании трудностей, связанных с "брекситом", как то, дополнительные административные формальности на таможнях, проверки деклараций и так далее, а также, возможно таможенные сборы, которые могут сделать товары дороже. Поэтому за последние три недели мы наблюдаем рост потока машин в направлении Великобритании. Пункты пропуска, будь то в порту или при въезде в туннель, не приспособлены для такого количества машин. При этом из-за связанного с пандемией падения числа туристов судоходные компании сократили количество перевозок. То есть грузовиков стало больше, а паромных перевозок меньше. Это тоже объясняет многочасовое ожидание в пробке».

80% процентов транспорта, направляющегося в Британию с континента, проходят через Францию. Ежегодно пролив пересекают 30 млн пассажиров. Главным образом на скоростных поездах Eurostar, отправляющихся с Северного вокзала в Париже. Руководство французской таможни готовится к этой новой реальности:

«Мы приняли на работу в таможню 600 дополнительных служащих. Некоторые из них будут работать здесь, на вокзале, так как с 1 января Северный вокзал станет местом пересечения границы Евросоюза и общего рынка в связи с тем, что Великобритания отделяется. Это означает проверки безопасности и документов. Для пересечения границы понадобится паспорт».

До окончательного выхода Великобритании из Европейского союза, когда новые правила вступят в силу, осталось ровно три недели.