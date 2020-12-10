"Брексит": ЕС и Лондон остались на прежних позициях

Британский премьер покидал Брюссель после дискуссии, которую он охарактеризовал как "откровенную и оживленную", так ни о чем не договорившись . Беседа за ужином, длившимся больше трех часов, должна была сблизить позиции Соединенного Королевства и ЕС. Договор, регулирующий отношения обеих сторон, должен начать действовать с 1-го января.

В нем содержатся статьи, которые регулируют торгово-экономические и юридические аспекты жизни партнеров.

И хотя и Брюссель, и Лондон наде.тся на лучшее, они готовятся к худшему, накануне сообщалось, что в приватных беседах главный переговорщик от Евросоюза выражал сомнение в возможности достижения компромисса.

Твит председателя Еврокомиссии по итогам беседы был лаконичен: "Мы понимаем наши позиции, они отстоят друг от друга далеко. Команды должны вновь собраться и постараться найти выход, решение должно быть принято в выходные".

Британия против доступа европейских рыбаков в ее территориальные воды.

Королевство также желает проводить независимую политику в том, что касается субсидирования отраслей промышленности и экологии, третий пункт - это утверждения механизма разрешения юридических споров.

Отныне Лондон расценивает любую попытку привести свое национальное законодательтство под общеевропейские правила как диктат и покушение на государственный суверенитет.

Если до 31-го декабря договор не будет принят и ратифицирован, то в отношениях между Британией и ЕС начнут действовать нормы ВТО, это означает возникновение таможенных проверок на границах между королевством и Евросоюзом, а также введение экспортно-импортных тарифов на любые товары и услуги каждой из сторон.