В России и Великобритании продолжается вакцинация от коронавируса

Маргарет Кинан стала всемирно известной в возрасте 90 лет. Подданная Соединенного Королевства - первая пациентка, привитая вне рамок клинических испытаний вакциной Pfizer-BioNTech, благополучно покинула госпиталь. Вакцинация от коронавируса в Великобритании началась 8 декабря. После того как у двух человек возникла аллергическая реакция, медики рекомендовали страдающим аллергией людям воздержаться от прививки.

В России продолжается вакцинация отечественным препаратом Спутник-V. В первую очередь прививку делают группам риска. Создатели Спутника-V опровергли заявления о том, что после вакцинации два месяца нельзя употреблять алкоголь. Специалисты настаивают на полном отказе от спиртного в течение трех дней после каждого укола. Далее речь идет о разумном ограничении потребления алкоголя, пока организм не сформирует свой иммунный ответ на коронавирус.

Тем временем в Дании в 38 муниципалитетах, включая Копенгаген, вступили в силу новые ограничения по борьбе с распространением коронавируса. Школьников старше 11-ти лет отправили по домам. Кинотеатры, театры, бары и рестораны закрыли.

Сив Моллер, бариста: "Я понимаю, необходимо что-то предпринимать в этой ситуации. Число инфицированных людей постоянно увеличивается и лучше не становится. В то же время я полагаю, что люди начнут встречаться дома. Теперь, когда им нельзя общаться в барах, где все же соблюдают санитарные правила, они будут это делать у себя дома".

На весь праздничный период ужесточены ограничения и в Италии, вне зависимости от классификации регионов по зонам риска. Между тем в Риме сотни жителей пришли на площадь Венеции, что бы посмотреть на сверкающую сотней тысяч огоньков рождественскую елку. Зеленая красавица обошлась муниципалитету в 140 тысяч евро.