"Брексит": последние надежды на сделку

Урсула фон дер Ляйен и Борис Джонсон договорились продолжить переговоры по "брекситу" еще несколько дней, но Еврокомиссия уже разрабатывает план экстренных мер на тот случай, если торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом не удастся заключить.

"Наша обязанность - быть готовыми ко всем непредвиденным обстоятельствам, в том числе к отсутствию сделки с Великобританией к 1 января 2021 года. Вот почему мы сегодня принимаем такие меры", - пояснила глава Еврокомиссии.

Ранее Лондон и Брюссель согласовали план беспошлинной торговли между ЕС и Северной Ирландией. Эти правила будут применяться с 1 января 2021 года, если сделка о свободной торговле так и не состоится.

"Помимо всей риторики, которую мы слышим в последнее время - что в политическом мире время от времени необходимо - вся эта тяжёлая работа может дать результаты, и я не теряю надежды. Но это будет очень сложно, и ставки высоки", - сказал премьер-министр Ирландии Майкл Мартин.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что воскресенье будет "финальной точкой" переговоров с ЕС об отношениях после "брексита". К этому сроку британский премьер и глава Еврокомиссии обещали определить, есть ли шансы договориться.

"Мы хотели заключить соглашение о свободной торговле с ЕС, но мы не собираемся жертвовать базовыми демократическими принципами в вопросе рыболовства и контроля над нашими законами после завершения переходного периода. Думаю, очень важно, чтобы это было признано обеими сторонами, и тогда сделка ещё может состояться", - сказал Рааб.

А пока суд да дело, на парижском Гар-дю-Нор (Северном вокзале) уже начались приготовления к организации поездок в Великобританию и обратно в новых условиях - с соглашением или без него, а "брексит" вступит в силу с 1 января. В железнодорожном терминале перевозчика Eurostar после зоны таможенного контроля размещены киосски с устройствами самообслуживания, которые британцы, выезжающие из Франции, смогут использовать для возврата НДС за покупки на сумму более 175 евро.