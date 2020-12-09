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США

40 штатов США подали иск против "Фейсбука"

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 Euronews
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Facebook   -   Авторское право  Thibault Camus/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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Власти США обвиняют Facebook в нарушении антимонопольного законодательства. Иски к компании подали одновременно 40 штатов, а ещё один иск выдвинула Федеральная торговая комиссия.

В заявлении утверждается, что "Фейсбук" на протяжении почти десятка лет предпринимает действия, направленных против конкурентов и старается "нейтрализовать угрозы своей монополии".

В частности, именно такими причинами истцы объясняют покупку "Фейсбуком" "Инстаграма" (в 2012 году) и "Вотсапа" (в 2014-м).