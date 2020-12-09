Турция отказалась покупать российскую вакцину против COVID-19

Минздрав Турции отказывается от закупок российской вакцины от коронавируса из-за её несоответствия международным стандартам. В интервью газете Habertürk глава ведомства Фахреддин Коджа рассказал, что Россия не смогла выполнить правила надлежащей лабораторной практики GLP, которые обеспечивают согласованность и достоверность результатов лабораторных исследований.

По словам министра, по этой же причине российскую разработку не смогут принять ни Всемирная организация здравоохранения, ни другие страны. Турецкие власти не могут выдать национальное разрешение на использование вакцины, «таким образом, она оказывается вне нашей сферы интересов».

Вместо российского препарата Анкара заказала вакцину китайского производства — подписан контракт на поставку 50 млн доз Sinovac Biotech. Кроме того, как рассказал Коджа, турция планирует до конца следующего года приобрести ещё 25 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech.

В середине ноября минздрав России объявил о соглашении с Анкарой об организации на территории Турции производства вакцины «Спутник V». Предполагалось, что окончательное решение партнёры России примут после испытаний препарата.

В Кремле подчеркивают, что «Спутник V» может сыграть важную роль в борьбе с пандемией. «Можно сказать однозначно – результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина», — приводит радио Sputnik слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В Российском фонде прямых инвестиций, который занимается продвижением препарата, сообщили, что ещё продолжают переговоры с турецкой стороной по этому вопросу.

В московском институте им. Гамалеи, который разработал вакцину «Спутник V», настаивают, что она соответствует всем требованиям и стандартам. В интервью РБК глава научного центра Александр Гинцбург подчеркнул, что решение отдельно взятой страны ещё ни о чем не свидетельствует: «Мы не ставили никогда задачу, чтобы приезжали из Турции или Евросоюза и нас сертифицировали, — не было такой задачи, поэтому можно было нашу вакцину вообще не брать, а сразу заявить, что наше производство не сертифицировано по их стандартам». По словам Гинцбурга, Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на сертификацию вакцины «Спутник V» в ВОЗ.