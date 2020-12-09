Швейцария ужесточает антикоронавирусные меры

Федеральный совет - правительство Швейцарии - представил пакет мер по обузданию эпидемии коронавируса.

С начала ноября ежедевное число заражений "увеличивается по экспоненте", говорится в заявлении Федерального совета. Поэтому на заседании 11 декабря будет объявлено о закрытии магазинов, ресторанов и рынков после семи вечера.

"Пакет включает в себя, во-первых, незамедлительные меры, во-вторых, меры, которые надо будет принять в случае резкого ухудшения ситуации и, в-третьих, помощь особо пострадавшим отраслям", - пояснила действующий президент Конфедерации Симонетта Соммаруга (она передает полномочия преемнику Ги Пармелену 1 января).

Если сиутация не исправится, то 18 декабря будут предприняты "дополнительные шаги", в том числе планируется запретить до 20 января все общественные и культурные мероприятия.

Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в Швейцарии увеличилось на 5 086 человек, превысив 363 654. Всего в стране с начала пандемии умерли 5 203 пациента с коронавирусом.