Лавров: "России и Германии нужна перезагрузка"

Диалог Москвы и Берлина нужно переосмыслить, он нуждается в перезагрузке. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с делегацией депутатов партии "Альтернатива для Германии".

Глава российского МИДа также заявил, что попытки официального Берлина противодействовать поездке делегации оппозиционной немецкой партии в Россию вызвали немалое удивление в Москве.

У нас, признаюсь, вызвали немалое удивление попытки официального Берлина противодействовать вашей поезде, попытки устраивать препоны, создавать технические, протокольные сложности. Особенно, конечно, удивила развязанная по поводу вашей поездки истеричная внутренняя дискуссия Сергей Лавров глава МИД России

Сопредседатель партии Альтернатива для Германии Тино Хрупалла осудил санкции, введенные в отношении России США и Евро союзом и поддержал проект "Северный поток - 2"

Эти санкции, как и ситуация с проектом "Северный поток - 2", имеют негативные последствия. Мы всегда поддерживали этот проект и подчеркивали его важность, так как он соответствует нашим экономическим интересам и повышает энергетическую безопасность нашей страны и Европы Тино Хрупалла сопредседатель партии "Альтернатива для Германии"

Накануне стало известно, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Соответствующие односторонние меры содержатся в проекте американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), аналогичное голосование должно пройти в Сенате.