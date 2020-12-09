"Вакцина Pfizer и BioNTech работает"Комментарии
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США после анализа подтвердило заявленную эффективность в 95% двухкомпонентной вакцины, разработанной совместно Pfizer и BioNTech.
Как отмечается в документе, опубликованном на сайте управления, такой уровень эффективности достигается через семь дней после введения второй дозы вакцины.
Однако неизвестно снижается ли уровень защиты через три недели после введения препарата.
Также стало известно, что за время испытаний вакцины от Pfizer и BioNTech скончались шестеро добровольцев - двое в группе, получивших препарат, и четверо - в группе плацебо.
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США рассмотрит возможность одобрения применения вакцины в этот четверг.
Если разрешение будет получено, американские власти планируют запустить массовую вакцинацию на следующий день.