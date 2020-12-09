Европа: коронавирус не сдаётся

Вторая волна коронавируса в Европе вынудила правительства стран вернуться к локдаунам или ограничениям и нанести новые шрамы европейской экономике.

С момента прибытия вируса на континент в начале этого года было зарегистрировано более 20 миллионов случаев заболевания. За последние семь дней на этот регион приходится почти 40% всех новых случаев, выявленных во всем мире.

Германия

Но даже с появлением вакцин, ситуация еще далека от разрешения.

В Германии за сутки выявлена почти 21 тысяча новых заражений. Несмотря на праздники Бавария вводит режим чрезвычайного положения и усиливает пограничный контроль

Власти Саксонии объявили о закрытии школ и большинства магазинов до 10 января. В регионе зафиксирован самый высокий уровень инфицирования в стране.Немецкая академия наук настаивает на введении национального локдауна.

Словакия

Наряду с жесткими карантинами - правительства стран прибегают к массовому тестированию.

Как сообщается, Словакия снизила уровень заражения Covid-19 примерно на 60% за одну неделю.

Работодателей обязали проверять у сотрудников сертификаты, подтверждающие отрицательный экспресс-тест на коронавирус. При положительном результате - человек отправится на 10-дневный карантин вместе с семьей при сохранении зарплаты.

Великобритания

И хотя Великобритания, первой из западных стран, начала массовую вакцинацию, премьер-министр Борис Джонсон призвал население оставаться бдительным.

Глава правительства предупредил, что этот процесс не будет быстрым, призвав британцев продолжать неукоснительно соблюдать все эпидемиологические распоряжения властей.

Тем временем лондонцы всего за неделю до Рождества могут столкнуться с ужесточением мер. По последним данным, в столице продолжает расти число инфицированных.