В ожидании вакцины: в США уже более 15 млн заражённых

Число заразившихся коронавирусом в США в среду превысило 15 млн. Больше всего инфицированных в Калифорнии, Техасе и Флориде.

Избранный президент Джо Байден, представляя тех, кто будет в его администрации бороться с пандемией, заявил, что это займет значительное время.

Он призвал американцев носить маски в течение ближайших месяцев, а также пообещал за первые 100 дней его работы на посту открыть большинство школ и сделать не менее 100 млн прививок от коронавируса.

В сто первых дней моего пребывания у власти мы с COVID-19 не покончим. Я не могу давать таких обещаний. Выходить из кризиса мы будем также как и погружались в него - постепенно. Это займет время. Но мы сможем, и в этом я уверен, увидеть свет в конце туннеля в течение 100 первых дней моего руководства страной Джо Байден избранный президент США

В Белом доме с участием действующего президента Дональда Трампа прошло заседание комиссии, отвечающей за проведение операции Warp Speed.

До одобрения Управлением по надзору за лекарствами вакцины осталось несколько дней. Как только мы его получим, немедленно стартует отгрузка препарата, чтобы тут же начать массовую вакцинацию. Если бы не организовали Warp Speed, эта логистика заняла вечность. Мы очень-очень довольны, что сумели провернуть такое большое дело, да еще на таком беспрецедентном по масштабам уровне Дональд Трамп действующий президент США

С начала пандемии летальным исходом COVID-19 окончился для более двухсот восьмидесяти шести тысяч американцев, по этому показателю США — мировой лидер с большим отрывом. При этом уровень смертности от коронавируса продолжал расти и на этой неделе.