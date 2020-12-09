В ожидании вакцины: в США уже более 15 млн заражённых

В ожидании вакцины: в США уже более 15 млн заражённыхКомментарии
Число заразившихся коронавирусом в США в среду превысило 15 млн. Больше всего инфицированных в Калифорнии, Техасе и Флориде.
Избранный президент Джо Байден, представляя тех, кто будет в его администрации бороться с пандемией, заявил, что это займет значительное время.
Он призвал американцев носить маски в течение ближайших месяцев, а также пообещал за первые 100 дней его работы на посту открыть большинство школ и сделать не менее 100 млн прививок от коронавируса.
В Белом доме с участием действующего президента Дональда Трампа прошло заседание комиссии, отвечающей за проведение операции Warp Speed.
С начала пандемии летальным исходом COVID-19 окончился для более двухсот восьмидесяти шести тысяч американцев, по этому показателю США — мировой лидер с большим отрывом. При этом уровень смертности от коронавируса продолжал расти и на этой неделе.