Ереван: протесты после ультиматума

Сторонники армянской оппозиции заблокировали во вторник улицы Еревана, объявив о запуске кампании "гражданского неповиновения". В полдень 8 декабря истёк срок ультиматума, который они выдвинули премьер-министру Николу Пашиняну. Протестующие требуют отставки премьера, возглагая на него вину за поражение в ходе войны с Азербайджаном за Нагорный Карабах и подписании позорного, с их точки зрения, соглашения.

Оппозиционные партии уже выбрали своего кандидата на смену Пашиняну. Его обязанности готов взять на себя Вазген Манукян, занимавший в своё время посты как главы правительтства, так и министра обороны.

Митинги состоялись у зданий Службы национальной безопасности Армении и гепрокуратуры. Участники акции неповиновения заблокировали также движение поездов метро. Более 80 протестующих задержаны.

Никол Пашинян, сам пришедший к власти на волне народных протестов, вызванных недовольством процветающей коррупцией и бессменным правлением одних и тех же сил, возлагает вину за произошедшее на своих предшественников, которые, по его словам, в течениие почти трёх десятилетий заботились больше о своём личном обогащении, чем о благостостоянии страны и её обороноспособности.