Представители Всемирной продовольственной программы ООН, которые приедут в Осло на вручение Нобелевской премии мира, освободят от обязательного 10-дневного карантина. Власти Норвегии уточняют, что для этого тест на коронавирус должен быть отрицательным.

В настоящее время карантин обязателен для абсолютного большинства приезжающих в Норвегию из-за границы. Исключение из этого правила было предоставлено властями по запросу Нобелевского комитета.

Всемирная продовольственная программа ООН, основанная в 1961 году, получила Нобелевскую премию мира за "усилия в борьбе с голодом, вклад в достижение мира в зонах конфликтов и деятельность по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов" 9 октября 2020 года.

Торжественное вручение состоится в Осло 10 декабря - в годовщину смерти шведского промышленника Альфреда Нобеля. Вторая церемония обычно проходит в тот же день в Стокгольме, где почетную награду вручают лауреатам по медицине, физике, химии, литературе и экономике.

Ранее сообщалось, что глава ВПП Дэвид Бизли не сможет приехать за наградой. Нобелевский комитет рассматривал возможность проведения онлайн-церемонии, вместо традиционного вручения премии в городской ратуше, лекции и банкета. В этом году из-за пандемии церемонию перенесли в Университет Осло, а банкет отменили.

Непраздничный Нобель 2020

Церемония в ратуше Осло отменена впервые с 1944 года. Также в этом году лауреаты Нобелевской премии получили свои медали и дипломы в стране проживания. Первой свои медаль и диплом получила лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года американская поэтесса Луиза Глюк. Церемония состоялась в воскресенье в саду писательницы в Кембридже штат Массачусетс, США.

В понедельник награду в посольстве Швеции в Берлине вручили одной из нобелиаток, химику Эмманюэль Шарпантье.

Во вторник возле своего дома в Данвилле, штат Калифорния, США, награду получил лауреат по физиологии и медицине британец Майкл Хоутон. Его коллеге американцу Харви Олтеру Нобеля вручили в пригороде Вашингтона. Майкл Хоутон, Харви Олтер и их коллега американский молекулярный биолог Чарльз Райс награждены за открытие вируса гепатита C.

Лауреат в области физики британец Роджер Пенроуз получил медаль и диплом из рук посла Торбьорна Сульстрёма в шведском представительстве в Лондоне, а немецкому астроному Райнхарду Генцелю награду в Мюнхене вручил шведский посол в Германии Пер Тёрессон. Ученые удостоены премии за исследования, связанные с черными дырами.

Американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон разделили премию Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов. Генеральный консул Швеции Барбру Ошер вручила им медали и дипломы на церемонии в Пало-Альто, Калифорния.

Лауреаты Нобелевской премии могли решать, будут ли им присуждать премию в помещении или на улице, а также будут ли на мероприятии присутствовать гости.

Записи церемоний 10 декабря будут показывать из ратуши Стокгольма и Университета Осло шведский телеканал Эс-вэ-тэ и норвежский Эн-эр-ко.

Исполнительному директору Всемирной продовольственной программы Дэвиду Бизли премию присудят в четверг в Риме. Церемония будет транслироваться онлайн. В Стокгольме во второй половине дня в мэрии состоится церемония без зрителей.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии для каждого лауреата в этом году составит 10 млн крон (больше €900 тыс.- прим.).

Те, кто удостоен этой награды за усилия по поддержанию мира, как правило, жертвуют эти средства на благотворительность.