В Берлине центры вакцинации разработали с помощью Lego

В немецкой столице и десятках других городов завершаются последние приготовления к открытию центров массовой вакцинации. Кампания должна начаться в январе.

Согласно планам властей, на первом этапе будут вакцинированы 8 миллионов человек из так называемых "приоритетных групп": пациенты домов престарелых, граждане старше 80 лет, медицинский персонал.

Корреспонент Euronews Кейт Брэди побывала в одном из таких центров в Берлине. Раньше эта крытая арена принимала спортивные мероприятия. С начала января через 80 кабинок для прививок будут ежедневно проходить 3 400 человек.

"Первый этап вакцинации будет проводиться исключительно в таких центрах, поскольку доставка и хранение используемой нами вакцины довольно сложны. Это означает, что вакцинация в обычных клиниках и больницах невозможна", - пояснила глава Департамента здравоохранения берлинского Сената Дилек Калайчи.

На первом этапе массовой вакцинации правительство Германии сделало ставку на вакцину немецкой лаборатории BioNTech в сотрудничестве с американским фармагигантом Pfizer, которая должна храниться при температуре - 70 градусов. Логистику немецких центров руководитель проекта Альбрехт Бромме разработал с помощью Lego:

"Именно датский конструктор помог мне воплотить идеи в жизнь. Я построил кабины для вакцинации из четырёх панелей Lego, затем я пристроил консультационную зону спереди, вход и выход, пункт первой помощи и материально-техническую базу для хранения", - говорит он.

После прививки в одной из кабинок пациентов попросят подождать 30 минут, чтобы убедиться в отсутствии побочных эффектов. Для повторной вакцинации нужно будет прийти через 3 недели.