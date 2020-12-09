Крушение вертолёта в Савойе: пилот выжил

Крушение вертолёта в Савойе: пилот выжилКомментарии
Пять человек погибли во вторник вечером во французских Альпах в результате крушения вертолёта спасателей.
Точные причины аварии на этот час не известны. Единственный выживший, пилот и инcтруктор, говорить пока не может. Он был доставлен в университетскую больницу Гренобля в тяжелейшем состоянии.
Вертолет Airbus EC135 частной компании SAF разбился на высоте 1 800 метров в коммуне Бонвиллар недалеко от Альбервиля.
Как сообщил префект департамента Савойя Паскаль Боло, спасательная операция была организована во вторник вечером сразу, как стало известно о крушении. Она проходила в непростых погодных условиях из-за густого тумана.
Прокуратура Альбервиля начала расследование. Первые результаты прокурор должен обнародовать в среду.