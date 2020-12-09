"Защита ценностей", а не "борьба с сепаратизмом"

Французское правительство одобрило проект закона "Об укреплении республиканских принципов", который направлен в первую очередь на противодействие радикальному исламизму. Раньше документ носил название "О сепаратизме": имелось в виду отделение приверженцев радикального ислама от французского общества. Но в итоге это слово решили убрать из текста, поскольку многие предложения и так вызвали острые дискуссии.

Жан Кастекс, премьер-министр Франции:

"Этот текст не направлен против религии, в частности против ислама. Напротив, это закон о свободе, об освобождении перед лицом религиозного фундаментализма, а в целом и перед лицом любой идеологии, которая преследует схожие цели".

Среди прочего, законопроект предусматривает жёсткий контроль над системой образования, минимизацию зарубежного влияния на мечети во Франции и вводит статьи против разжигания ненависти в интернете, они были добавлены после жестокого убийства учителя Самуэля Пати.

Противники говорят о несоответствии ряда статей нормам конституции, а также обвиняют президента Макрона — автора инициативы — в том, что он просто хочет отнять голоса у Марин ле Пен на предстоящих через два года выборах.

Так или иначе, в январе законопроект начнут рассматривать во французском парламенте.