Еврокомиссия предлагает расширить полномочия Европола для слежки в интернете

Еврокомиссия предлагает расширить полномочия Европола для слежения за обменом информацией в интернете. Такую инициативу представила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Она настаивает на том, что это необходимо для борьбы с терроризмом.

Онлайн-битва с террористами

Йохансон говорит о необходимости вывести борьбу с международной преступностью и терроризмом на новый уровень, соответствующий современным технологиям. Она предлагает объединить усилия для «онлайн-битвы с терроризмом».

Проект реформ включает в себя создание механизма, который позволит, с одной стороны, оперативно выявлять и блокировать противоправный контент, а с другой — собирать и обрабатывать большие объёмы данных, которые отдельные государства проанализировать не в состоянии.

По словам Йохансон, уже к Рождеству Еврокомиссия рассчитывает ввести правило, которое позволит странам-членам ЕС в течение часа закрывать доступ к материалам, признанным террористическими. Параллельно еврокомиссар предлагает разработать подходы, которые позволят спецслужбам оперативно анализировать зашифрованные данные.

Шифрование мешает спецслужбам

Отвечая на вопросы журналистов, Йохансон не смогла подтвердить или опровергнуть сообщения об угрозе ограничения технологий шифрования. Речь шла, в частности, о внедрении универсальных механизмов расшифровки в алгоритмы таких мессенджеров, как WhatsApp:

«Шифрование необходимо и это чрезвычайно важный инструмент для защиты персональных данных и целостности обмена информацией в Интернете. Мы должны защищать эти технологии. В то же время, мы должны быть уверены, что не окажемся слепы перед лицом ужасных угроз, скрытых шифрованием. Это, конечно, непростая задача, надо найти баланс, который позволит правоохранительным органам защищать наших граждан, не нарушая при этом неприкосновенности частной жизни и сохранности данных».

Защита границ

Реформа, которую представила еврокомиссар по внутренним делам, касается и пограничного контроля. Подчёркивается важность ужесточения проверок на внешних границах в условиях сохранения единого пространства в соответствии с Шенгенским соглашением.

Еврокомиссия предлагает принять меры для расширения обмена информацией о перемещении людей. Если реформа будет принята в нынешнем виде, иностранцев обяжут заранее уведомлять о намерении приехать в ЕС, чтобы спецслужбы имели возможность проверить их данные. Параллельно страны-члены союза должны будут модернизировать свои пункты пограничного контроля, чтобы обеспечить сверку документов иностранцев с общеевропейскими базами данных.