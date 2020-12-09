Кибератака на Агентство лекарственных средств

Европейское агентство лекарственных средств заявило о том, что подверглось кибератаке. Как говорится в официальном коммюнике, к расследованию инцидента подключились "правоохранительные и другие компетентные органы". Пока не известно, нанесла ли атака ощутимый вред. Детали происшествия будут обнародованы по итогам деятельности следственных органов.

Главная задача агентства – проверять новые лекарства на их соответствие фармакологическим стандартам Евросоюза.

В начале декабря агентство сообщило, что начало оценку с целью выдачи разрешения на использование на европейском рынке двух вакцин от коронавируса: компании "Модерна" и совместную разработку компаний "БиоНТех" и "Пфайзер". Заключение по первой из них ожидается к 12 января, а вторая может получить разрешение уже к 29 декабря.

На очереди также экспертиза для вакцин, разработанных компаниями "Джонсон и Джонсон" и "АстраЗенека".