Судьбу "брексита" со сделкой решит рабочий ужин

Рабочий ужин в среду между британским премьер-министром и главой Еврокомиссии аналитики называют "последним шансом" избежать brexit'a без сделки и сопутствующих ему тяж`ёлых экономических последствий. До выхода Соединённого королевства из Евросоюза остаётся три недели. Несмотря не месяцы переговоров, компромиссного решения пока нет.

Выступая в палате общин, перед вылетом в Брюссель, Борис Джонсон заверил депутатов, что "устраивающее стороны торговое соглашение всё еще возможно".

"Достойной сделки ещё можно добиться, - сказа он в частности. - Независимо от того, будут ли условия, на которых мы заключим новое торговое соглашение похожи на те, что фигурируют в договоре ЕС-Австралия или ЕС-Канада. В любом случае, у меня нет сомнений, что 1 января наша страна не перестанет процветать".

Урсула фон дер Ляйен и Борис Джонсон надеются добиться успеха там, где чиновники провалились. Камнем преткновения на сегодня остаются: квоты на рыбную ловлю, правила деловой конкуренции и то, как сделка будет контролироваться в Лондоне и Брюсселе.

Канцлер Германии - крупнейшей экономики ЕС - также настроена оптимистично: "Всё ещё есть шанс заключить соглашение, - заявил Ангела Меркель, выступая в Бундестаге. - Думаю, мы уже завтра узнаем, удалось это или нет, хотя обещать ничего нельзя. Мы работаем над этим, понимая, что есть условия, которые не можем принять. Так что исключать отстутствие соглашения не следует. Ясно одно - целостность единого рынка должна быть гарантирована".

Выход Лондона из ЕС без сделки омрачит не только председательство Урсулы фон де Ляйен, но и четвёртый мандат самой Ангелы Меркель, которой не удастся завершить политическую карьеру общеевропейским успехом, отмечают обозреватели.