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Бразилия

"Боинг-737-8 макс" возобновил полёты

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"Боинг-737-8 макс" возобновил полёты
Авторское право  Elaine Thompson/Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.
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В Бразилии Пассажирский самолет "Боинг-737-8 макс" совершил свой первый за 20 месяцев коммерческий авиарейс. Полет был совершен по внутреннему маршруту Сан-Паулу – Порту-Алегри.

Полеты на этом новейшем боинге были приостановлены после двух авиакатастроф, произошедших из-за сбоя в автоматической системы улучшения характеристик маневренности. 18 ноября Федеральное авиационное управление США выдало разрешение на возобновление полетов.

Первый после перерыва полет продлился полтора часа и прошел без инцидентов. Как сообщило агентство Франс-Пресс, практически все места в лайнере, рассчитанном на 186 пассажиров, были заняты. И это несмотря на то, что авиакомпания разрешила поменять билет без штрафа всем пассажирам, не желающим лететь на данной модели самолета.