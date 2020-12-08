В Ереване начались акции протеста после истечения срока ультиматума Пашиняну

В Ереване начались акции протеста после истечения срока ультиматума премьер-министру Николу Пашиняну. Оппозиционные активисты начали блокировать центральные улицы армянской столицы.

"Армения без Никола, Никол должен уйти, Никол продал наши земли", - скандируют участники акции протеста.

В субботу 17 оппозиционных партий, создавших "Комитет за спасение родины", устроили акцию протеста у правительственной дачи Пашиняна, потребовав от него до 8 декабря сложить полномочия. Они приняли совместное заявление о выдвижении на должность премьер-министра бывшего главы кабмина, экс-министра обороны Вазгена Манукяна.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Николом Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиева совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией.