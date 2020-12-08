Вакцины доставлены, но трудности только начинаются

В каждом из таких мобильных холодильников, где поддерживается температура на уровне минус 70 градусов Цельсия, хранятся 975 доз вакцины. Утром во вторник такие холодильники привезли в 50 больничных процедурных Великобритании, это первая часть поставки медикамента, 800 тысяч флаконов.

Передает корреспондент Euronews Люк Ханрахан: "Национальная служба здравоохранения установила очередность вакцинации, в больницах, как эта, находящаяся в южной части Лондона, прививку вначале будут делать старшему поколению, тем, чей возраст перевалил за 80, а также пациентам, которых будут выписывать в ближайшее время. Соцработники в домах престарелых также приоритетная группа на первом этапе вакцинации".

Профессор иммунологии Питер Опеншо говорит об историческом моменте: "Мне кажется, что у нас есть повод для радости: прошел всего год с момента обнаружения вируса, и уже есть вакцина. Нужно отдать дань уважения науке и исследователям, которые на такой фантастической скорости разработали медикамент. Это так же показывает, насколько важна координация усилий всех — и политиков, и тех, кто вкладывал в разработку деньги".

Ожидается, что к концу текущего года Лондон получит около 5 млн доз препарата, которых хватит на вакцинацию 2,5 млн человек. Чтобы доставить вакцину конечному потребителю, требуется четкая логистика. И на этом участке тоже могут возникать проблемы, так как препарат требует глубокой заморозки

Об этом рассказывает Гэри Маклин, профессор вирусологии: "Трудности только начинаются — у этой вакцины есть ряд особенностей. На пути получения разрешения находятся и схожие лекарственные препараты. Мне кажется, что тут власти играют в игру, настаивая на быстрой вакцинации. На следующий год может появиться другой медикамент, но он потребует несравненно меньших усилий при транспортировке".

Тем, кто живет в медико-социальных учреждениях, прививки делаются в приоритетном порядке. И как довезти вакцину для них с сохранением ее качеств, если она выдерживает лишь четыре перемещения с момента, как сошла с конвейера?

Говорит Анна Селби сотрудница дома престарелых Sunrise: "Я не представляю, как может выглядеть эта часть операции. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы все наши пациенты получили прививку как можно быстрее".

Первый случай инфицирования коронавирусом на территории Соединенного Королевства был выявлен менее года назад и вот, спустя 314 дней пожилые жители Альбиона имеют возможность защититься от заболевания.