Мадридские отели рассчитывают на местных

В Мадриде Рождество в этом году пройдёт без зарубежных гостей. Отели испанской столицы изобретают самые разные способы для того, чтобы выжить — и оказывается, что клиентов можно найти и среди мадридцев.

Этот хостел раньше принимал туристов, приехавших на пару-тройку дней посмотреть город. Сегодня тут живут подолгу: те, кому сложно и дорого снимать номер в гостинице или квартиру — или просто те, кому в условиях карантина требуется живое общение.

Альфонсо Лопес Ролдан, директор хостела:

"Очень важно в такие времена сохранить ощущение общества. У хостела есть все преимущества дома и нет требований, которые выдвигают за съём квартиры: мы не спрашиваем залог, контракт, не просим внести плату за полгода до приезда".

Гостиницы любыми средствами стараются не закрывать двери: работают рестораны, а номера переоборудуют в рабочие комнаты и помещения для деловых встреч. Несмотря на карантин и дистанцию, такие услуги ещё востребованы.

Лидия Перес, маркетинговый директор сети отелей:

"Наша клиентская база совершенно поменялась. Раньше мы принимали гостей из США, Великобритании, Франции. Теперь неожиданно оказалось, что к нам хотят множество испанцев, даже прямо из Мадрида".

Хайме Веласкес, Euronews:

"Чтобы не прогореть, отели вынуждены снижать цены. Приезжих всё равно нет, но шикарными номерами которые вдруг стали дешёвыми, интересуются местные жители, готовые испытать, каково это — стать туристом в собственном городе".

Эта пара решила провести выходные в люксе отеля всего в паре кварталов от собственного дома. В других условиях они вряд ли могли бы себе позволить такие апартаменты.

"Почему бы и нет, это возможность внести разнообразие. Если путешествовать нельзя, то почему бы не остаться в городе, в такой вот гостинице, и здесь очень даже неплохо".

Из-за пандемии поток туристов в Испанию упал на 80%. Потери сектора оценивают в 140 миллиардов евро, 700 тысяч рабочих мест в опасности. Но по крайней мере в Мадриде гостиничный рынок пока ещё жив: местные жители спасут это Рождество.