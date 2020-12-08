Продажи оружия в мире растут, доля России падает

Продажи оружия на планете в 2019 году продолжали расти: Стокгольмский институт проблем мира опубликовал отчёт о деятельности 25 крупнейших оборонных компаний. Их выручка превысила 360 миллиардов долларов — на 8,5% больше, чем в 2018-м.

Львиную долю рынка, 61%, забрали себе США: американские корпорации занимают пять верхних строчек. А всего в топ-25 представлены 12 фирм из Соединённых Штатов.

Участие российских компаний постоянно снижается. В 2018 году в списке были представлены три фирмы, в 2019-м остались две: "Алмаз-Антей" и "Объединённая судостроительная корпорация". Их доля в объёме продаж составила лишь 3,9% — вдвое меньше, чем годом ранее. По мнению экспертов шведского института, это и эффект антироссийских санкций, и последствия возросшей конкуренции внутри страны.

По данным института, в 2018 году Россия оставалась на втором после США месте по экспорту оружия и военных услуг. Но уже в январе SIPRI сообщил, что китайский ВПК обошёл Россию по этому показателю.

При этом представители российской "оборонки" не в первый раз подчёркивают, что доклады SIPRI основаны лишь на открытых источниках, в которых отражаются далеко не все военные контракты, а российский портфель заказов остаётся достаточно стабильным.