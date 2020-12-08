Гендиректор российской авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков получил выговор, а один из его заместителей уволен из-за акции пилотов в поддержку футболиста Артёма Дзюбы. 11 ноября самолёт лоукостера описал в небе над Нефтекамском траекторию, похожую на мужской половой орган. Произошедшее обсуждалось на заседании совета директоров лоукостера, — сообщают «Ведомости» и РБК со ссылкой на свои источники в руководстве компании и пресс-службу «Победы». Кто именно из заместителей Калмыкова лишился должности, не уточняется.

Ранее принять жёсткие дисциплинарные меры в отношении руководства «Победы» требовала Росавиация. Экипаж совершил необычный манёвр во время регулярного рейса из Москвы в Екатеринбург, на борту находились 102 пассажира и 6 членов экипажа. По итогам проверки событий в небе над Нефтекамском в ведомстве пришли к выводу, что эти действия могли сказаться на безопасности людей.

Сообщалось, что сами пилоты объяснили диспетчеру манёвр необходимостью проверки навигационного оборудования. Когда фотографии фактического маршрута авиалайнера стали распространяться в соцсетях, представитель «Победы» так это прокомментировал: «возможно, капитаны выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали своё отношение к его травле».

Артём Дзюба был временно отстранён от участия в тренировках и играх сборной России по футболу, а также лишён повязки капитана «Зенита» после того, как в начале ноября в открытом доступе появилась интимная видеозапись с его участием. Интернет-издание Baza сообщало, что телефон футболиста взломали и он не успел удалить все конфиденциальные данные. В итоге в распоряжении злоумышленников оказалось селфи-видео порнографического характера. Сам Дзюба подтвердил подлинность записи и взял на себя вину за разразившийся скандал.

После того, как главный тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил Дзюбу, команда проиграла Сербии с разгромным счётом 5:0. Этот результат связывали со скандалом вокруг нападающего. В поддержку футболиста тем временем выступил целый ряд звезд шоу-бизнеса, известных журналистов и спортсменов, в том числе актёры Михаил Боярский, Алексей Панин, Варвара Шмыкова, телеведущие Андрей Малахов и Ксения Собчак, генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки, певцы Татьяна Буланова и Дмитрий Маликов. В социальных сетях состоялся флешмоб с обнажёнными фотографиями пользователей под хештегами #вседелаютэто и #ямыдзюба.