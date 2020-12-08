Спецслужбы Норвегии подозревают Россию в причастности к хакерской атаке на парламент

Спецслужбы Норвегии подозревают российских хакеров и госструктуры в причастности к взлому серверов национального парламента. Как таким выводам пришла Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) по итогам расследования кибератаки 24 августа, в рамках которой были похищены значительные объёмы данных из электронных почтовых ящиков парламентариев, — сообщает Associated Press. По данным контрразведки, «скорее всего» это была операция с участием группировки Fancy Bear, которую, в свою очередь, связывают с российской военной разведкой (бывшим ГРУ). В результате взлома хакеры получили доступ к информации, представляющей значительный интерес для разведывательных службы целого ряда зарубежных стран.

PST отмечает, что в ходе следствия не удалось получить достаточное количество информации для предъявления официальных обвинений. На этом разбирательство завершено.

О причастности России к взлому ранее заявляла министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрэйде. Она назвала произошедшее «серьёзным происшествием, повлиявшим на важнейший демократический институт» Норвегии.

Комментарий Посольства России в Норвегии Как мы и предполагали, расследование Полицейской службой безопасности... Posted by Russian Embassy in Norway on Tuesday, December 8, 2020

Москва все претензии отвергает. В российском посольстве в Норвегии заявили, что расследование кибератак «закончилось ничем» и никаких доказательств причастности России спецслужбы не нашли. В сообщении подчеркивается, что российская сторона неоднократно передавала норвежским партнёрам информацию о «вредоносной активности из норвежского информационного пространства», при этом с начала прошлого года не получала аналогичных сведений из Осло. Посольство призывает власти королевства прояснить свою позицию по вопросам международного обмена данным о хакерской активности.