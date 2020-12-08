ДР Конго: парламентарии разгромили зал заседаний

В Киншасе законодатели устроили настоящий погром в зале заседаний Национальной ассамблеи. Разъярённые депутаты ломали столы и стулья, бросали обломки мебели друг в друга, даже повалили трибуну.
Причиной негодования стало решение президента ДРК о роспуске правящей парламентской коалиции. Его Феликс Чисекеди принял накануне в воскресенье на фоне разногласий внутри альянса, в который входят его сторонники из "Союза за демократию и социальный прогресс" и представители "Народной партии за реконструкцию и демократию". Последняя поддерживает бывшего главу государства Жозефа Кабилу.
Чисекеди объявил о формировании нового парламентского большинства. В случае, если создать коалицию не удастся, президент пообещал распустить Национальную ассамблею и провести в стране досрочные парламентские выборы.
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