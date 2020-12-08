Школьные занятия в лагере для эфиопских беженцев в Судане

Эфиопские дети, проживающие в лагере Ум-Ракуба для беженцев в Судане, посещают школьные занятия. Дети составляют 45% из около 500 тысяч эфиопов, бежавших из провинции Тыграй в соседний Судан, после начала военной операции эфиопского правительства против сепаратистского Фронта освобождения Тыграя. Операция началась в начале ноября и продолжалась около 3 недель. Но многие беженцы заявляют, что они пока не готовы вернуться на родину.
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