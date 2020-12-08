Лукашенко хочет судиться с "бандой Баха"

"Нет справедливости в мире!" - констатировал Александр Лукашенко и сообщил о намерении судиться с Международным олимпийским комитетом. Заявление последовало после того, как МОК решил ввести санкции против Национального олимпийского комитета Беларуси и лично Лукашенко, который его возглавляет. Лукашенко запретили принимать участие во всех мероприятиях организации, включая Олимпиады. (Меры касаются и Виктора Лукашенко - первого вице-президента НОК).

Александр Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси: "Нам надо обратиться в суд и пусть они, этот Бах и прочая там банда в МОКе, пусть они докажут, в чем моя вина: что я страну свою защищаю? Запомните, нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь, ты никому не нужен. Ты будешь врагом".

В МОК считают, что нынешнее руководство белорусского НОК не защитило спортсменов от политических преследований после прошедших в республике президентских выборов - атлетов лишают льгот, выгоняют из сборных и сажают в тюрьмы. МОК проводил расследование на основании жалоб, поступивших от самих спортсменов. В октябре более 800 атлетов и сотрудников спортивных организаций подписали открытое письмо, в котором отказались признать Лукашенко президентом.