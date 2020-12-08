Пряничные коронавирусы и гномы в масках онлайн

Неотъемлемая часть рождественских праздников в Европе — пряничные домики и другие съедобные фигурки из медово-имбирного теста. Каждый год в Стокгольме выставка и конкурс таких украшений привлекает большое число посетителей, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Национальный центр архитектуры и дизайна ArkDes на этот раз организовал виртуальную экспозицию, тема которой созвучна нашему времени — это расстояние.

Куратор центра ArkDes Мадлен Бекман говорит: "В основном мы получили замечательные воспроизведения вириона коронавируса и интерпретации того, как люди могут поддерживать связь несмотря на эпидемию".

В конкурсе принимают участие более 100 домиков от любителей кулинарных рождественских традиций. После предварительной регистрации все желающие в течении трех дней приносили свои поделки в центр, чтобы его сотрудники могли создать трехмерные изображения и разместить их на вебсайте. Среди экспонатов — пряничные домики, изображающие главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, гномы в защитных масках, групповые видео чаты.