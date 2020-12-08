Дело "Шарли эбдо": обвинение требует двух пожизненных

В деле "Шарли Эбдо" о парижских терактах шестилетней давности сторона обвинения потребовала сурового наказания для большинства из 14 подсудимых. Пожизненного срока требуют для двух человек. Али Ризу Полата называют главным "связным" непосредственных исполнителей терактов. Второй — Мохаммед Белхусин — на процессе не присутствует, считается, что он погиб в Сирии. У защиты есть ещё неделя на прения.

Эли Коршия, адвокат:

"Требование пожизненного заключения для Али Резы Полата — это именно то, чего ожидало общество, и эти ожидания были конкретизированы в требованиях обвинения. Осталось дождаться решения суда, которое должно последовать 16 декабря".

В январе 2015 года братья Куаши убили 12 человек во время нападения на редакцию сатирического журнала "Шарли эбдо", а Амеди Кулибали застрелил женщину-полицейского и четырёх посетителей кошерного магазина. Все трое нападавших были в итоге ликвидированы полицией. На скамье подсудимых сейчас находятся те, кто помогал террористам.