Covid-19: праздники внушают опасения

Число новых случаев COVID-19 во Франции не снижается уже несколько дней, второй день подряд растет количество госпитализаций. В связи с чем власти задумываются о том, чтобы отложить дату второго этапа снятия карантинных мер, намеченную на 15 декабря. Этот вопрос в среду рассмотрит Совет обороны.

Генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон заявил: "Мы опасаемся, что во время рождественских и новогодних праздников будут проходить большие семейные встречи, как это уже наблюдалось в День благодарения в Канаде и США. Поэтому я открыто призываю всех соблюдать меры предосторожности, быть бдительными и заботиться о близких и о нашем старшем поколении".

Дания ужесточает ограничительные меры в 38 муниципалитетах, включая Копенгаген. Данное решение затрагивает половину населения страны. Закрываются рестораны, бары, кинотеатры, театры и тренажерные залы. Всех школьников с пятого класса отправляют на ранние рождественские каникулы. Уже действующие меры продлены до февраля.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила необходимость совместных усилий. "Если уровень инфицирования будет слишком высоким перед началом рождественских праздников, то мы рискуем потерять контроль над эпидемией в январе и феврале", — сказала она.

В Австрии с понедельника частично отменили жесткий карантин. открылись школы для младших классов, магазины, музеи, салоны красоты и массажа. Ограничение выхода на улицу теперь действует не в течение всего дня, а только в вечернее и ночное время. Но некоторые представители бизнеса говорят, что такие меры уже не помогут наладить торговлю.

"Думаю, что жаловаться на потерю доходов уже бесполезно, потому что потери, накопившиеся с марта, на данный момент невозможно компенсировать", — уверен арт-директор торгового центра Steffl.