Год назад был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Как он захватил мир?

Ровно год назад, 8 декабря 2019 года, по данным Всемирной организации здравоохранения, был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Всего через несколько месяцев ВОЗ объявила о том, что эпидемия превратилась в пандемию.

Как коронавирус захватывал мир? Подробнее - в нашей фотогалерее.

До пандемии мало кто слышал про китайский город Ухань, хотя по населению он соизмерим с Москвой. Именно там был зарегистрирован первый случай заражения. По одной из основных версий, местный рынок морепродуктов стал очагом эпидемии. 23 января многомиллионный город был посажен на карантин. Всего за полторы недели в Ухани был построен полевой госпиталь для больных Covid-19.

Полевой госпиталь в Ухани AP Photo

К началу весны количество заражений начало резко расти в европейских странах. В первую волну больше всего пострадала Италия. Власти пошли на беспрецедентные меры: на самоизоляцию была отправлена вся страна. Несколькими днями позже примеру Италии последовали Испания, Франция, Великобритания и ряд других европейских стран. Города словно вымерли.

Париж во время первого карантина AFP

Перед магазинами начали выстраиваться огромные очереди: люди закупались впрок макаронами, мукой, крупами, туалетной бумагой. Полки с этими товарами опустели.

Очередь в супермаркет. Великобритания AP Photo

Опаснее всего коронавирус оказался для пожилых людей, а также для тех, у кого есть хронические заболевания: болезни верхних дыхательных путей, диабет, ожирение и онкологические недуги.

84-летняя аргентинка Бланка Ортис радуется, что наконец может покинуть больницу AP Photo

Многие отрасли потерпели колоссальные убытки, многие компании обанкротились или оказались на грани разорения. Особенно сильно кризис ударил по авиа- и железнодорожным компаниям, ресторанам, гостиницам, учреждениям культуры, спортзалам.

В барселонском театре Лисеу зрителями стали растения AP Photo

Всего за 12 месяцев во всем мире коронавирус был выявлен более чем у 66 миллионов человек, полтора миллиона умерли. Больше всего подтвержденных случаев - в США, Индии, Бразилии, России и Франции. Осенью во многих странах началась вторая волна, и вновь был введен карантин или по крайней мере ужесточены ограничительные меры.

Гробы с телами жертв Covid-19. Барселона AP Photo

В России коронавирусом заразились 2,5 миллиона человек. Умерли 44 тысячи. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве.