Год назад был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Как он захватил мир?Комментарии
Ровно год назад, 8 декабря 2019 года, по данным Всемирной организации здравоохранения, был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Всего через несколько месяцев ВОЗ объявила о том, что эпидемия превратилась в пандемию.
Как коронавирус захватывал мир? Подробнее - в нашей фотогалерее.
До пандемии мало кто слышал про китайский город Ухань, хотя по населению он соизмерим с Москвой. Именно там был зарегистрирован первый случай заражения. По одной из основных версий, местный рынок морепродуктов стал очагом эпидемии. 23 января многомиллионный город был посажен на карантин. Всего за полторы недели в Ухани был построен полевой госпиталь для больных Covid-19.
К началу весны количество заражений начало резко расти в европейских странах. В первую волну больше всего пострадала Италия. Власти пошли на беспрецедентные меры: на самоизоляцию была отправлена вся страна. Несколькими днями позже примеру Италии последовали Испания, Франция, Великобритания и ряд других европейских стран. Города словно вымерли.
Перед магазинами начали выстраиваться огромные очереди: люди закупались впрок макаронами, мукой, крупами, туалетной бумагой. Полки с этими товарами опустели.
Опаснее всего коронавирус оказался для пожилых людей, а также для тех, у кого есть хронические заболевания: болезни верхних дыхательных путей, диабет, ожирение и онкологические недуги.
Многие отрасли потерпели колоссальные убытки, многие компании обанкротились или оказались на грани разорения. Особенно сильно кризис ударил по авиа- и железнодорожным компаниям, ресторанам, гостиницам, учреждениям культуры, спортзалам.
Всего за 12 месяцев во всем мире коронавирус был выявлен более чем у 66 миллионов человек, полтора миллиона умерли. Больше всего подтвержденных случаев - в США, Индии, Бразилии, России и Франции. Осенью во многих странах началась вторая волна, и вновь был введен карантин или по крайней мере ужесточены ограничительные меры.
В России коронавирусом заразились 2,5 миллиона человек. Умерли 44 тысячи. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве.