Закарпатье: кто расчистит мусорные заторы на реках?

Берущая начало в Восточных Карпатах река Боржава когда-то была живописнейшей частью местного ландшафта. Сегодня по ней можно изучать современное общество потребления Закарпатья.

Пластиковые бутылки, пакеты, строительный материал сформировали за последние годы 14 заторов. Боржава - правый приток Тисы, в которой тоже не перестают накапливаться отходы, свидетельствует жительница местного посёлка Великий Бычков Галина Тутич:

"У местного населения нет привычки сортировать мусор. Они не хотят смириться с реальностью: с тем, что пластик, стекло, медицинские отходы нужно собирать и отправлять на переработку. А они что делают? Просто бросают всё реку Тиса!"

Тиса протекает по территории Венгрии, недавно президент страны Янош Адер обратился к украинскому коллеге с письмом, в котором просил прекратить загрязнение рек. По его данным, с середины июня на Тисе было собрано 938 кубометров отходов.

После сигнала западноукраинские спасатели неделями поднимали из воды пластиковые и поваленные деревья. Но экологи считают, что разовых операций недостаточно : необходимо на государственном уровне организовать сортировку и вывоз мусора.

"Мы должны принять закон об обращении с отходами, - говорит министр по защите окружающей среды и природным ресурсам Роман Абрамовский. - ... Приоритетом станет предотвратить образование свалок, затем разработка цикла переработки и повторного использования".

Украинские и венгерские власти финансируют проект строительства мусороперабатывающего комплекса около города Берегово. Со своей стороны эко-активист Виктор Бучинский, создатель Фейсбук-группы "Разноцветные контейнеры", проводит для молодёжи занятия с целью научить их, как различать и сортировать виды пластика. Особенно, по его словам, он "радуется, когда приходят дети".