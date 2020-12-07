Covid-19 в Европе: начало вакцинации и новые меры

Во вторник в Великобритании начнется самая масштабная программа массjвой вакцинации в истории страны. Больница Кройдонского университета на юге Лондона одной из первых получила партию вакцины от коронавируса американской компании "Пфайзер" и ее немецкого партнера "Бионтек". На данном этапе прививки будут сделаны медицинским работникам, а также людям, проживающим в домах престарелых.

"Вакцина хранится в морозильнике при температуре -70 градусов Цельсия и мы будем доставать ее оттуда по мере необходимости. Сейчас в больнице мы проводим последние проверки, чтобы начать вакцинацию среди граждан наиболее уязвимой категории", — говорит Луиз Кохлан, главный фармацевт больницы Кройдонского университета.

В странах Европы вторая волна коронавируса привела к введению дополнительных ограничений. На прошлой неделе в Италии был зафиксирован наивысший показатель суточной смертности от Covid-19 с начала эпидемии в стране.

Власти Баварии — крупнейшей федеральной земли Германии — предлагают ввести режим чрезвычайной ситуации и ограничить выход из дома.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил: "Все показатели слишком высокие и это факт. Цифры должны снизиться, чтобы не перегружать нашу система здравоохранения. В Баварии наблюдается большая заполняемость больничных коек. В Нюренберге будет задействована специальная система работы в чрезвычайных условиях". Уровень инфицирования в Баварии превышает средний показатель по стране. Региональный парламент проголосует по вопросу ограничений во вторник.

Власти Чехии предупреждают о возможности повышения в стране уровня эпидемической угрозы из-за увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом. На этом фоне в Праге праздничное настроение детям и взрослым создает местный цирк — подарки от Санта-Клауса можно получить не выходя из машины.