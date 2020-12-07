СКР считает рациональным самосожжение журналистки в Нижнем Новгороде

Следственный комитет России дважды отказал в возбуждении уголовного дела после самосожжения в Нижнем Новгороде главного редактора KozaPress Ирины Славиной. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Александра Караваева.

Семья журналистки просила начать расследование по статье о доведении до самоубийства, заявляя о систематическом давлении представителей власти на Славину. Незадолго до того, как она совершила акт самосожжения, у журналистки прошёл обыск по делу об «Открытой России». Силовики ранним утром ворвались в квартиру журналистки, хотя она находилась в статусе свидетеля. Сама Славина жаловалась на унижающее достоинство обращение.

Сегодня 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь ... Posted by Ирина Славина on Thursday, October 1, 2020

У Славиной и её родных изъяли все электронные устройства, тетради и блокноты, поставив под угрозу работу её ресурса KozaPress. 2 октября, на следующий день после обыска, журналистка пришла к зданию нижегородского управления МВД, облилась горючей жидкостью и подожгла себя. Перед этим она написала в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

В постановлении Следственного Комитета сказано, что суицид Славиной «следует расценивать как рациональный: явился результатом внутренней переработки, осознанного желания уйти из жизни». Следователь ссылается при этом на результаты посмертной экспертизы, которая выявила «смешанное расстройство личности». Доказательств давления со стороны властей представитель СК в заявлении семьи Ирины Славиной не видит.