У Земли повышенная температура

2020 год войдет в историю не только из-за пандемии коронавируса и ее последствий, но и потому, что он станет одним из самых теплых в истории метеонаблюдений наряду с 2019-м и 2016-м. Об этом сообщают эксперты европейской программы спутникового мониторинга Copernicus.

Ноябрь 2020 года на глобальном уровне стал самым теплым ноябрем за всю историю метеонаблюдений. Он был на 0,8 градуса Цельсия теплее, чем средний показатель ноября с 1981 по 2010 годы. И на 0,13 градуса теплее ноября 2016 и 2019 годов, когда были зафиксированы предыдущие рекорды.

Для Европы ноябрь этого года стал вторым самым теплым ноябрем после 2015 года. А осень 2020-го стала самой теплой за все время наблюдений. Средняя температура за три осенних месяца в Европе в этом году на 0,4 градуса превысила показатели предыдущего рекордсмена - осени 2006 года.

Эти цифры приближают планету к пределу, установленному Парижским соглашением, цель которого - удержать рост средней глобальной температуры "намного ниже" 2 °C и "приложить усилия" для ограничения ее роста в рамках 1,5 градусов.