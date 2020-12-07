Устрицы по-мароккански

Ахмед Чайб и Мунир Абделаали приезжают в этот ресторан в марокканской Уалидии ради одного: устриц. Они осторожно вскрывают раковины, выжимают в них немного лимонного сока, а затем с удовольствием глотают пахнущую морем мякоть.

"Невозможно приехать в Уалидию и не попробовать устриц, - говорит Ахмед. - Я знаю людей, которые приезжают сюда раз в две недели только для того, чтобы поесть здешних устриц".

"Вкус устриц Уалидии особенный, хотя цена их не высока и приемлема для всех посетителей", - добавляет Мунир.

Устрицы в Уалидии выращивает с 50-х годов прошлого века. Ещё совсем маленьких шестимесячных моллюсков - 24 тонны в год - импортируют из Франции, а потом выращивают здесь. В период с сентбря по январь устричная ферма Саиди производит более 2 миллионов устриц. Контролирует весь процесс Абдельжаббар Хассун.

"Характеристики здешней лагуны способствуют особому качеству и вкусу устриц Уалидии по сравнению с другими устрицами Марокко, - объясняет он. - Это пресная вода, плодородная почва и обилие минералов. Всё это придает устрицам особый цвет и более свежий вкус по сравнению с устрицами из других мест".

Через 6 месяцев устриц достают из лагуны и сортируют по размеру. Затем их складывают в разные мешки или лотки и вновь погружают в воду. В каждом мешке 200-300 маленьких устриц или 120-150 крупных. Они будут находиться в воде до трёх лет. И только после этого будут готовый к употреблению. Ферма Саиди производит от 100 до 150 тонн устриц в год. Не менее 60 тонн остается в Марокко, а остальное идёт на экспорт .

"Мы продаем нашу продукцию в другие города Марокоо, у нас есть местные дистрибьюторы, а ещё мы торгуем с Европой и особенно с Россией, куда мы ежемесячно экпсортируем от 4 до 5 тонн устриц", - говорит Абдельжаббар Хассун.

В Уалидии сейчас производится около 300 тонн устриц в год, оборот составляет около 8 миллионов дирхамов (900 000 долларов США). Сейчас в Уалидии и Дахле действуют 17 ферм, на которых работает более 200 человек.