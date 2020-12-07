Молдавский суд не согласился с парламентом

Конституционный суд Молдавии приостановил решение парламента о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту страны. Судьи постановили, что авторы поправки недостаточно аргументировали свою позицию.

На прошлой неделе молдавский парламент сократил полномочия главы государства, переподчинив службу себе. Депутаты тогда прямо заявили, что было бы безответственно ост авлять главную спецслужбу республики в ведении человека с двойным гражданством: у избранного президента Майи Санду есть и румынский паспорт.

Сторонники Санду назвали такой шаг попыткой узурпации власти. Голосование по поправке не обошлось без потасовок, а у здания парламента была организована многотысячная акция протеста. Манифестации с требованием отставки правительства и досрочных парламентских выборов не прекращаются уже несколько дней, в них участвует и сама Майя Санду.